جريزمان ينقذ برشلونة من فخ إيبيزا في كأس ملك إسبانيا

حسم فريق برشلونة تأهله إلي دور ال 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه علي نظيره إيبيزا بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة.

افتتح أهداف اللقاء اللاعب جافي بيريز لاعب إيبيزا في

الدقيقة 9، بعد أن استلم كرة عرضية وصلت له من جهة اليسار، استقبلها اللاعب داخل منطقة الجزاء بتسديدة سكنت شباك نيتو حارس مرمي برشلونة.

ثم سجل جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 76 من عمر

المباراة، بعد أن استقبل تمريرة جاءت له داخل منطقة الجزاء، ليسددها في المرمي محرزا الهدف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع استطاع جريزمان أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وبتلك النتيجة يتأهل برشلونة إلي دور ال 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، علي حساب ايبيزا الذي غادر البطولة من دور ال 32 بعد هزيمته اليوم.