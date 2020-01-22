رضوان جيد حكماً لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

أسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى “رضوان جيد” إدارة مباراة الاسماعيلي مع الاتحاد والمقرر لها الأحد المقبل فى إياب دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويُعاون الدولى المغربى، كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم. وكان الدراويش حقق في مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة محمد الشامي.

دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.ويُعاون الدولى المغربى، كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم. وكان الدراويش حقق في مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة محمد الشامي.

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