أعلن نادي الإنتاج الحربي تعاقده مع أحمد عفيفي لاعب فريق بتروجت، وذلك لتدعيم صفوف العجلات الحربية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وتعاقد الإنتاج الحربي مع أحمد عفيفي قادمًا من صفوف بتروجت لمدة 3 مواسم ونصف، تبدأ من يناير الجاري. وكان أحمد عفيفي قد لعب لنادي بيراميدز قبل أن ينتقل إلى بتروجت ومنه إلى فريق الإنتاج الحربي. ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يضم أحمد عفيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.