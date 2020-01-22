شاهد.. جريزمان يسجل التعادل لبرشلونة أمام إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

أحرز فريق برشلونة الإسباني هدف التعادل في مرمي ايبيزا، في المباراة الجارية الأن بين الفريقين، ضمن منافساتدور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وسجل انطوان جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعد أن استقبل تمريرة جاءت له داخل منطقة الجزاء، سددها جريزمان في المرمي محرزا الهدف .
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