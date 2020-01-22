ريال مدريد يعلن إعارة مدافعه إلى غرناطة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إعارة مدافعه خيسوس فاييخو إلي صفوف غرناطة خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وذلك بعدما قطع الفريق الملكي إعارة للاعبه إلي فريق وولفرهامبتون في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. والجدير بالذكر أن صحاب الـ23 عامًا انضم إلى ريال مدريد في 2015 وشارك مع ريال مدريد منذ انضمام في 19 مباراة في جميع المسابقات.

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