بنزيما يفود تشكيل ريال مدريد امام سالامنكا في كأس ملك اسبانيا

اعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني تشكيلة فريقه لمواجهة اونيونيستا سالامنكا والتي تجمع الفريقين علي ملعب ايلمانتيكو ضمن مباريات دور الـ32 من كاس ملك اسبانيا. الفريقين علي ملعب ايلمانتيكو ضمن مباريات دور الـ32 من كاس ملك اسبانيا. وجاءت التشكيلة كالاتي في حراسة المرمي : أريولا Advertisements خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، مارسيلو خط الوسط : كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، بيل خط الهجوم : فينيسوس، بنزيما

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