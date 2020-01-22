مصر تواجه الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

يواجه المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو باروندو، نظيره الجزائري في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة خلال الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري بتونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2021. الجاري بتونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2021. وبعد احتلال مصر قمة المجموعة الأولى في ربع نهائي البطولة يتقابل الفراعنة مع الجزائر بعد خسارة الأخيرة من تونس بنتيجة 26-22 واحتلالها المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف تونس التي تصدرت المجموعة. بعد خسارة الأخيرة من تونس بنتيجة 26-22 واحتلالها المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف تونس التي تصدرت المجموعة. وتقام مباريات الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة 24 يناير، حيث تقابل مصر الجزائر الساعة الخامسة، فيما تواجه تونس أنجولا الساعة السابعة مساء.

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