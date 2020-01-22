روما يعلن تشكيله لمواجهة يوفنتوس بربع نهائي كأس إيطاليا

أعلن باولو فونسيكا المدير الفني لروما عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا. النهائي من بطولة كأس إيطاليا. وجاء تشكيل روما كالتالي:- في حراسة المرمي: باولو لوبيز. الدفاع: فلورينزي، مانسيني، سمولنج، كولاروف Advertisements . الوسط : كرييستانتي، أمادو دياوارا، سينجيز أونديز . الهجوم : بليجريني، كلويفرت، كالينيتش. قائمة البدلاء : كاردينالي ،سانتون ،فيديريكو فازيو ،ميرت شيتين ،خوان خيسس ،سبينازولا ،جوردان فيرتوه ،برونو بيريز ،دانييل فيوزاتو .

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