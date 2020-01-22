الرجاء يُفرط في المزيد من الفرص للمنافسة على لقب الدوري المغربي

واصل الرجاء البيضاوي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي ببطولة الدوري المغربي، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 أمام ضيفه مولودية وجدة اليوم الأربعاء 22-1-2020 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وبقي الرجاء، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، في المركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن مولودية وجدة، صاحب المركز الثالث.

وبادر حميد أحداد بالتسجيل مبكرا للرجاء في الدقيقة 13، غير أن (البديل) نبيل الجعدي، أحرز هدف التعادل لمولودية وجدة في الدقيقة 74.

ويأتي هذا التعادل ليضاعف من خيبة الأمل لدى جماهير الرجاء، التي تشعر بالقلق قبل لقاء الفريق المرتقب مع مضيفه الترجي التونسي يوم السبت القادم في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يأمل الفريق المغربي في تحقيق نتيجة إيجابيه خلاله لمواصلة حظوظه في المنافسة على اللقب القاري الغائب عنه منذ عام .1999

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف الترجي (المتصدر)، فيما يتفوق بفارق 3 نقاط على شبيبة القبائل الجزائري، صاحب المركز الثالث.