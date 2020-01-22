أهداف مباراة برشلونة وإيبيزا في كأس ملك اسبانيا

حول برشلونة تأخره بهدف لفوز صعب بهدفين على ملعب نادي إيبيزا، ضمن مباريات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الاربعاء 22-1-2020، ليحقق التأهل إلى دور الـ16، ويتفادى واحدة من أكبر مفاجأت الموسم الكروي 2020/2019.

ويَدين المدير الفني الجديد للعملاق الكتالوني “كيكي سيتين” بالفضل للاعب الوسط الفرنسي “أنطوان جريزمان” الذي تكفل بتسجيل الهدفين في الدقائق ال20 الأخيرة من اللقاء الذي لم يبث على أي قناة عربية.

وتلقى برشلونة صفعة قوية في بداية مباراته أمام إيبيزا عندما بدأ بالتشكيل البديل لإراحة معظم نجومه.

واهتزت شباك البرسا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول بهدف سجله بيب كابيلي بتسديدة بباطن القدم بعد تلقيه لتمريرة عرضية من الجهة اليسرى من اللاعب بيريز ماتيو، حولها ماتيو على أقصى يسار الحارس نيتو.

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيلة جميعها من العناصر الاحتياطية، باستثناء الثنائي دي يونج وأنطوان جريزمان، والأخير بدأ في الخط الأمامي مع فاتي، وخلفه بيريز وبويج وسيميدو.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: “نيتو – جونيور – لونجليه – روبيرتو – دي يونج – راكيتيتش – بيريز – بويج – سيميدو – فاتي – جريزمان”.

وشهدت الدقيقة 17 إلغاء الحكم لهدف ثان لفريق إيبيزا بسبب دفع مُسجل الهدف “رودادو” لمدافع البرسا “لونجليه” داخل منطقة الجزاء قبل تسديده للكرة.

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وتصدى القائم الأيمن لمرمى برشلونة لتصويبة ذكية من ناسيمنتو أوليفيرا داخل منطقة الجزاء، ارتدت لأحد لاعبي إيبيزا ليصوبها ويتصدى لها الحارس نيتو.

وخلال الشوط الثاني، قرر كيكي سيتين الاستعانة بجوردي ألبا على الرواق الأيسر بدلاً من كارليس بيريز في الدقيقة 60، وما هي سوى عشر دقائق وسجل البرسا هدف التعديل 1/1، من تبادل كروي ممتاز في الجهة اليسرى.

وتم تمرير الكرة حوالي 5 أو 6 مرات بشكل متتال، وبعدها دار دي يونج حول نفسه في منطقة الوسط وركض بالكرة ومر وموه ثم مرر أرضية بينية في العمق الدفاعي إلى جريزمان الذي سدد بلمسة واحدة من الوضع راكضًا لحظة خروج لحارس ليسجل هدف التعديل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع استغل جريزمان تمريرة نموذجية من البديل المذهل “جوردي ألبا” ليسجل بفضلها هدف الفوز القاتل للفريق الملحي الذي تراجع مردوده البدني والفني على مدار ال45 دقيقة الثانية من اللقاء.

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هدف إيبيزا الأول “بيب كابيلي”

هدف برشلونة الأول “جريزمان”