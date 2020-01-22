رياضة | ليلة خوف كيكي سيتين.. جريزمان يقود لعبور عقبة إيبيزا في كأس إسبانيا بشق الأنفس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلة خوف كيكي سيتين.. جريزمان يقود لعبور عقبة إيبيزا في كأس إسبانيا بشق الأنفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز فريق برشلونة الإسباني مضيفه إيبيزا الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي شهدها ملعب كاس موسيس، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تقدم اللاعب خافير بيرز لإيبيزا مبكراً في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، وإنتظر برشلونة حتى الدقيقة 72 لإدارك التعادل عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي بدوره أضاف هدف الفوز في الدقيقة 94.

جاء الشوط الأول فاتراً من جانب فريق برشلونة، الذي إستغل خلاله لاعبي فريق إيبيزا المكافح الثقة الزائدة لنجوم البلوجرانا، ليسجلوا هدفاً مباغتاً عبر خافيير بيريز في الدقيقة التاسعة.

فشل لاعبي برشولة في إدارك التعادل طول أحداث الشوط الأول، وسط إستبسال لاعبي إيبيزا في الحفاظ على فارق الهدف الوحيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف بهدف دون رد.

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في الشوط الثاني نشط لاعبي البارسا نسبياً، وأجرى المدرب كيكي سيتين تغييرين بخروج كارليس بيريز وريكي بويج غير الموفقين، ونزول جوري ألبا وآرثر ميلو على الترتيب.

أثمرت تغييرات سيتين عن هدف التعادل للنجم جريزمان، بعد تمريرة جميلة من زميله الهولندي فرانكي دي يونج في الدقيقة 72.

قام سيتين بإخراج إيفان راكيتيتش وإقحام أرتورو فيدال في الدقيقة 81، في محاولة لخطف هدف الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر جريزمان.

بهذه النتيجة يتأهل برشلونة لدور الـ 16، بينما يخرج فريق إيبيزا مرفوع الرأس أمام النادي الكتالوني.