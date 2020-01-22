رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد واونيونيستا سالامنكا بث مباشر Unionistas De Salamanca - Real Madrid Live Streaming

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد واونيونيستا سالامنكا بث مباشر Unionistas De Salamanca - Real Madrid Live Streaming والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إليكم رابط بث مباشر كورة ستار لمباراة ريال مدريد ضد أونيونيستا سالامنكا LIVE – متابعة بث مباشر YOUTUBE لمباريات بطولة كأس إسبانيا| شاهد بث مباشر كورة اكسترا مباراة ريال وسالامنكا في كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء، متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد على كورة لايف، تابع البث المباشر والحصري لمباراة REAL MADRIED، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا على رابط كورة ستار بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.

موعد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سالامنكا على كورة أونلاين بجودة فائقة| تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد:

يسعي فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لحجز بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا، عندما يلتقي مع فريق سالامنكا في دور الـ32 للبطولة اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، حيث ينطلق البث المباشر KOOORA 4 GOAL لمباراة ريال مدريد في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"| تابع بث مباشر جول كورة مباريات كأس إسبانيا NOW.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سالامنكا في كأس ملك إسبانيا على كورة أونلاين| مشاهدة مباراة الريال ONLINE:

من المتوقع أن يخوض الفرنسي زين الدين زيدان مباراة ريال مدري ضد سالامنكا بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، ناتشو فرنانديز، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو، فيدي فالفيردي، خاميس رودريجيز، إبراهيم دياز

خط الهجوم: جاريث بيل، لوكا يوفيتش

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سالامنكا في بطولة كأس إسبانيا على YALLA SHOOT بدون تقطيع:

تذاع مباراة ريال مدريد ضد سالامنكا، في العاشرة مساءًا عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، (YALA LIVE)| تابع بث مباشر مباراة ريال مدريد (KORA STAR)، ويمكن مشاهدة البث التليفزيوني للمباراةة عبر القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة أبرزها، Sport 1 Czechia ، Cuatro ، Sport 2 Hungary ، Sport TV 5 ، شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد KORA ONLINE