رياضة | مسابقة تصميم الزي الرسمي والرياضي للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسابقة تصميم الزي الرسمي والرياضي للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن اللجنة الأولمبية المصرية عن تنظيم مسابقة لتصميم الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لاختيار أفضل تصميم يناسب البعثة المصرية ويعبر عن مصر وسمة خاصة للبعثة المصرية.

يدعو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة وإرسال التصميم في موعد أقصاه 10 فبراير 2020

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تخصيص جائزة بقيمة 30 ألف جنية للفائز.

كانت لجنة الزي الخاص ببعثة طوكيو 2020 اجتمعت خلال الأيام الماضية لتحديد الشروط والملابس المطلوب تحديد تصميم لها وضمت اللجنة

المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والأستاذ عبد المنعم الحسيني عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والأستاذ عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والأستاذ إيهاب أمين عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية وضمت اللجنة اللاعبين أية مدني وعلاء أبوالقاسم وعبير عيسوي وهادية حسني ليكون لهم دور وتقييم بإعتبارهم ممثلين عن جموع اللاعبين ومن العناصر الأساسية التي ترتدي الزي ومعرفة رأيهم في التصميم نيابة عن لاعبى المنتخبات

Advertisements

- ووضعت اللجنة بعض الشروط لدخول المسابقة ( الشروط في الصور المرفقة)

- لينك شروط اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بالشعار واللوجو والإلتزامات النسبية للمساحات

https://tokyo2020.org/en/copyright/data/brand-protection-EN.pdf

https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1553509236/fis-prod/assets/IOC-R50-Lausanne-EN-General-Guidelines.pdf

- إيميل مراسلة التصميمات بعد الانتهاء منها على أن يتضمن إسم المصمم ورقم الهاتف وإيميل المراسلة

أخر موعد لتلقي التصميمات يوم 10 فبراير 2020