رياضة | غزل المحلة يهزم المالية في ختام الجولة الثانية عشر بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يهزم المالية في ختام الجولة الثانية عشر بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق غزل المحلة في الفوز علي مالية كفر الزيات في المباراة التي جمعتهما اليوم بختام منافسات انطلاق الدور الثاني للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وانتهي اللقاء بفوز المحلة بهدف نظيف سجله محمد حمدان في الدقيقة 82، وفشل فريق المالية في ادارك التعادل، وشهدت المباراة خروج كريم عماد حارس المالية للإصابة بخلع في الكتف.

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الفوز رفع من رصيد غزل المحلة للنقطة 24 في المركز الثاني وتجمد رصيد المالية عند النقطة 5 في المركز قبل الأخير.

بدأ المالية بتشكيل مكون من كريم عماد، وعبدالله البلاط، حبظلم، وأحمد العش، وأحمد صلاح، وبودا، ومحمد مرسى، وحمدى الفقى، واحمد البيلى، وأحمد دكة، و سعد البصيلى.

بينما جاء تشكيل الغزل كالتالي:- محمد البشبيشي، وهاني عادل، ومحمد سامي، وإبراهيم أبو الريش، وجلال العقده، وبسام ماهر، وخالد الاخميمي، وساديا اولفي، او وخالد رسلان، وعبده يحيي، وهشام بلحة.