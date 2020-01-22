رياضة | منافسة شرسة بين ليفربول وباريس سان جيرمان على موهبة الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة شرسة بين ليفربول وباريس سان جيرمان على موهبة الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع جديد بين نادي ليفربول ونادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع أحد مواهب الدوري الفرنسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ليفربول يسهدف ضم نجم نيس

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن نادي ليفربول يريد التعاقد مع البرتغالي بيدرو برازاو جناح نادي نيس الفرنسي في هذا الشتاء.

وذكرت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان هو الأخر ينافس نادي ليفربول للتعاقد مع برازاوا موهبة نادي نيس في يناير الجاري.

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وبحسب ما كشفته الشبكة فإن نادي ليفربول قد دخل بالفعل في مفاوضات مع وكيل أعمال بيدرو برازاو وناديه لمعرفة إمكانية التعاقد معه في انتقالات يناير الجارية.

مشاركات بيدرو برازاو مع نادي نيس هذا الموسم

ونظرا لتألق بيدرو برازاو صاحب الـ17 عام فقد تم تصعيده للفريق الأول بنادي نيس هذا الموسم وقد شارك في مباراة واحده مع الفريق هذا الموسم في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ترتيب نادي نيس في الدوري الفرنسي الممتاز

ويتواجد نادي نيس في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.