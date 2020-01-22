رياضة | صراع ثلاثي على ضم مهاجم الأهلي الشاب.. وعبد المنعم يقترب من سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ثلاثي على ضم مهاجم الأهلي الشاب.. وعبد المنعم يقترب من سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد فخري صانع ألعاب فريق الشباب ٣ عروض من أندية الاتحاد السكندري وإف سي مصر وإنبي حيث ترغب الأندية الثلاثة في الحصول على خدماته حتى نهاية الموسم.

ويفضل فخري بالانضمام لصفوف إنبي والانتقال إلى النادي البترولي بعدما تلقى عرضًا منه.

Advertisements

ومن المقرر أن يحسم النادي الأهلي مصير اللاعب بالرحيل أو البقاء، عقب مباراة النجم الساحلي والمقرر لها مساء الأحد المقبل على ستاد السلام بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق أخر اقترب محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب من الانتقال لسموحة حتى نهاية الموسم.

وتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي السكندري للانضمام إليه على سبيل الإعارة حيث سيتم حسم هذا الأمر عقب مباراة النجم الساحلي.