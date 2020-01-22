رياضة | تشكيل توتنهام الرسمي ضد نوريتش سيتي| مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي beIN HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل توتنهام الرسمي ضد نوريتش سيتي| مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي beIN HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نوريتش سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

Advertisements

خط الدفاع : اوربيه - ألدرفاليد - فيرتونخين - سيسينيون.

خط الوسط : وينكس - ديلي آلي - لوكاس مورا - لوسيلسيو - لاميلا.

خط الهجوم : سون هيونج.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد تعادل في المباراة الماضية مع فريق واتفورد بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة والعشرون من البريمرليج.