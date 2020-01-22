رياضة | هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل خافي بيريز الهدف الأول لإيبيزا في شباك برشلونة بالدقثقة التاسعة..

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة إيبيزا ضد برشلونة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره إيبيزا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة إيبيزا ضد برشلونة لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة إيبيزا ضد برشلونة فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة إيبيزا ضد برشلونة، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، السابعة مساءًا بتوقيت تونس، السادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة إيبيزا ضد برشلونة

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبيزا ضد برشلونة حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة السعودية الرياضية، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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بث مباشر لمباراة إيبيزا ضد برشلونة كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للبلوجرانا للظفر بنقاط المباراة، لخطف بطاقة العبور إلى دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا Barcelona ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة إيبيزا ضد برشلونة

نقدم لكم بث مباشر لمباراة إيبيزا ضد برشلونة للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة إيبيزا ضد برشلونة

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة إيبيزا ضد برشلونة، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لإقامة المباراة خارج أرضه.