رياضة | وكيل أعمال بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني حقيقة رحيله عن الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.

وقال بارنيت في تصريحات صحفية : "بيل أحد أفضل لاعبي الكرة الأرضية، فكيف له أن يخرج معارًا وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم؟ يا له من أمرٍ سخيف! ".

وأضاف : "خروجه معارًا شيء مضحك، وليست هناك أندية كثيرة مقتدرة ماليًا للقيام بذلك في عالم كرة القدم، وفي هذه اللحظة سيلعب مباراة اليوم ومازال أمامه عامان ونصف في عقده مع الريال".

وتابع : "بيل سعيد مع الفريق، وسيستمر باللعب في ريال مدريد وآمل أن يفوز ببطولات أخرى معهم خلال مدة تعاقده مع النادي".