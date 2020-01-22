رياضة | توتنهام يجهز عرض ضئيل لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يجهز عرض ضئيل لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي توتنهام الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

توتنهام يستهدف ضم بيل

وأكد برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني أن نادي توتنهام يريد التعاقد مع الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد في يناير الجاري.

عرض ضئيل من توتنهام لضم بيل

وكشف البرنامج أن نادي توتنهام يستعد لتقديم عرض ضعيف جدا لضم بيل في هذا الشتاء حيث يستعد النادي لعرض مبلغ 30 مليون يورو فقط لنادي ريال مدريد لضم اللاعب.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض الذي يجهزه نادي توتنهام لضم جاريث بيل يعتبر صغير جدا وبالطبع سترفضه إدارة نادي ريال مدريد.

رحيل بيل عن ريال مدريد

وكان بيل قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في انتقالات يناير الجارية بسبب عدم شعوره بالراحة مع الفريق.

مشاركات جاريث بيل مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل في 16 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الثامن من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.