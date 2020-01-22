رياضة | عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسئولو الهلال السوداني، أن الأهلي المصري يسعى لنقل مباراة الفريقين خارج السودان، والمقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت إدارة الهلال، إلى أن التقارير التي خرجت خلال الأيام الماضية حول طلب الأهلي، نقل مباراته أمام الهلال، خارج السودان بسبب حادث إطلاق شاب مجهول 60 طلقة من سلاح كلاشنكوف نحو ستاد أم درمان، خلال الأيام القليلة الماضية صحيحة.

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وأوضحت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن الهلال أكد أن الأهلي يتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل نقل مباراة الهلال لخارج السودان.

وتابعت الصحيفة نقلًا عن صحيفة الهلال، أن الأهلي ظل يمارس الضغوطات لإقناع المسؤولين بـ"كاف" بأن الأوضاع في السودان غير مستقرة، من أجل خوض المباراة خارج السودان.