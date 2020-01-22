رياضة | ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض مع زين الدين زيدان مدرب النادي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "‏ماركا"، إن ريال مدريد يبعد خطوة واحدة عن إغلاق صفقة هوجو فاييخو الجناح الأيسر لنادي ملقا.

وستغلق الصفقة بحوالي 300 ألف يورو بالإضافة إلى مكافأة قدرها مليون يورو سيدفعها ريال مدريد في الوقت الذي يلعب فيه اللاعب 10 مباريات مع الفريق الأول.

‏ويتبقى فقط تحديد ما إذا كان فاييخو الذي سيبلغ 20 عام في فبراير المقبل سيلعب في الكاستيا تحت قيادة راؤول أو ستتم اعارته لفريق في الدرجة الثانية من الدوري الاسباني.