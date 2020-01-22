رياضة | سيراميكا كليوباترا: مفاوضات متقدمة من الأهلي لاستعارة الثنائي ناصر والملواني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا: مفاوضات متقدمة من الأهلي لاستعارة الثنائي ناصر والملواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، وصول المفاوضات مع النادي الأهلي، لإعارة مدافع الشباب محمد ناصر لصفوف القلعة الحمراء، إلى مراحل متطورة ومتقدمة.

وقال البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت، إن هناك اتفاق قد تم بالفعل بين ناديه والنادي الأهلي، ينص على إعارة المدافع المولود في عام ١٩٩٩، إلى نادي القرن الإفريقي لمدة ستة أشهر، تبدأ بعد توقيع العقود بشكل رسمي.

وكشف النقاب عن وجود مفاوضات قوية ومتطورة من بعض الوسطاء لإعارة اللاعب علي الملواني الذي يجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم، وأن هناك شبه اتفاق مع تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، ووسيط النادي في الصفقة، مشددا على ترحيب النادي بإعارة الثنائي ناصر والمواني لصفوف النادي الأهلي.