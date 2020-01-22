رياضة | قلب الريال يقترب من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلب الريال يقترب من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه تم عقد اجتماع بين بيبي ماروتا مدير القطاع الرياضي لنادي إنتر ميلان ونظيره إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن الاجتماع جاء على هامش حفل جوائز بريرا الذي أقيم بالأمس والذي شهد تكريم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو بالإضافة لإنتر ميلان على اعتبار أنهم الأندية التي لم تهبط قط في الدوريات الكبرى.



وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الاجتماع تناول فيه الثنائي الغداء في أحد مطاعم مدينة ميلان وأنه كان اجتماعًا رسميًا دون توضيح المزيد بشأنه.

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وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد أشهر من الأنباء التي انتشرت حول رغبة إنتر ميلان في الفوز بخدمات لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.



وأكدت الشبكة الإيطالية أن مودريتش حاول الرحيل عن ريال مدريد بعد كأس العالم الأخيرة التي حصل فيها على المركز الثاني مع منتخب كرواتيا بعد الخسارة من فرنسا في المباراة النهائية.



يذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في نهاية الموسم الحالي مما يعني أن آخر فرصة لحصول الملكي على أموال نظير رحيله ستكون في يناير الحالي.