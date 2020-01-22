الاتحاد يتعاقد مع هدف النصر

الأربعاء 22 يناير 2020

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع هدف النصر منذ قليل في صفقة لا تتضمن أي صفقات تبادلية كما أُشيع في الفترات الماضية.

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وتعاقد العميد مع اللاعب عبدالمجيد السواط في صفقة انتقال حر، وذلك في إطار استعدادات الفريق لتدعيم صفوفه في خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية بإقتراب اللاعب من نادي النصر لتدعيم صفوف العالمي في منافسات بطولات هذا الموسم.

وتعاقد الاتحاد مع التونسي أنيس البدري لاعب الترجي السابق والذي ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بالإضافة إلي برونو أوفيني.