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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتي ينتظر موافقة نجم الهلال من أجل الرحيل والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
أكّدت تقارير صحفية اليوم الاربعاء، تلقي نادي الهلال عرضًا رسميًا من أحد الأندية بدولة الإمارات، بخصوص السوري عمر خربين من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم خلال الشتوية الجارية.
وكان المدير الفني للفريق، الروماني رازفان لوشيسكو قد أبلغ الإدارة أنّه لا يحتاج إلى السوري في الفترة المقبلة، وبإمكانه الرحيل عن الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أنّ أحد الأندية الكبرى في دوري الخليج العربي الإماراتي، قدّمت عرضًا رسميًا لإدارة الأزرق، من أجل شراء عقد المهاجم السوري، موضحةً أنّ مسؤولي الهلال لا يمانعون رحيله، ولكن بشرط أن يوافق هو على العرض.
وفي حال انتقل خربين إلى الدوري الإماراتي هذا الموسم، فإنّها ستكون المرة الثانية له في هذا الدوري، حيثُ لعب لصالح الظفرة موسمًا كاملًا قبل أن ينتقل للهلال، الذي فاز معه بلقب الدوري مرتين، ولقب الكأس والسوبر ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.
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