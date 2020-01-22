شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: مجموعة مصر بتصفيات المونديال متوازنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن مجموعة الفراعنة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 متوازنة.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية بفضائية «تايم سبورتس» عبر برنامج «سبعة في سبعة»: «قادرون على التأهل كمتصدرين للمجموعة، ولكن أتمنى أن تكون البدايات أفضل من مباراتي كينيا وجزر القمر».

وأضاف اكرامي: «أخشى أن نصطدم بعد التأهل بمنتخب من شمال إفريقيا».

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وتطرق إكرامي للحديث عن موقف النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: «وضعنا أنفسنا في موقف صعب بعد التعادل أمام بلاتينيوم».

واستكمل: «متفائل بالفوز على النجم الساحلي، خاصًة أنه فريق لا نخشاه».

وواصل: «رحيل وليد أزارو رؤية فنية، ولكنه لاعب جيد ومجتهد وقادر على إثبات نفسه والعودة لمستواه».

وتابع: «أليو بادجي لاعب جيد وقادر على إحراز أهداف جيدة ويمتلك بنيانا قويا»