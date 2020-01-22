شكرا لقرائتكم كواليس بدء بث قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق بث قناة الزمالك اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الـ11 مساء بكلمة لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض يليها تقديم الفقرات مع الإعلاميين كريم حسن شحاتة وخالد الغندور.

وتشهد القناة ظهور لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن اليوم الأربعاء 22 يناير موعدا لانطلاق قناة الزمالك فى الحادية عشرة مساءً، وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة أن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادى الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

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وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هى السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة، منها "ملوك الصالات"، تقديم نيرة الأحمر، والذى يحمل كثيرا من أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج "أخبارنا"، من تقديم فرح على، ويقوم بتغطية الأخبار الرياضية فى مصر بصفة عامة، وكذلك المرور على المنشور على السوشيال الميديا الرياضية، كما يقدم شادى عيسى "برنامج 1911"، والذى يستعرض الأحداث الجارية ويستدعى مثيلتها من أحداث ماضية مرت على نادى الزمالك وجماهيره، كذلك ينضم برنامج بعنوان "وان تو"، وتقدمه نيرفانا العبد ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة فى نادى الزمالك فى اللعبات المختلفة فيحكى عن حياتهم العامة واجتماعياتهم وبطريقة مميزة.

وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة ومجلس إدارة نادى الزمالك يتشاورون فى المحتوى الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

جدير بالذكر أن القناة تستخدم تردد 11449 افقى على النايل سات وتحت اسم الزمالك الرياضية أو Zamalek sports.