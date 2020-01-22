شكرا لقرائتكم أسوان يفوز بسداسية على مركز شباب إدفو وديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق، فوزا عريضا على مركز شباب إدفو وديا، بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، وذلك في إطار استعدادات أبناء الجنوب لمباراة الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمعهم بحرس الحدود الأثنين المقبل.

من جانبه، أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس إدارة نادي أسوان متمسك ببقاء مجدي عبد العاطي في الإدارة الفنية للفريق، رغم تراجع نتائج أبناء الجنوب مؤخراً، والتي كان آخرها خسارة الفريق أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة الجولة 14 التي أقيمت على استاد أسوان الرياضي.

وقال أمين في تصريحات خاصة: "مجلس الإدارة على توافق تام مع مجدي عبد العاطي ولن نقيم الأداء إلا في نهاية الدور الأول ووقتها نحدد مصير الجهاز الفني، لا نحاسب بالقطعة".

وكان مجدي عبد العاطي قد أعلن استمراره على راس الجهاز الفني لفريق أسوان بعد خسارته أمس أمام وادي دجلة، ليواصل الفريق بقاءه في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام.

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ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 14 جولة، حيث فاز أسوان في مباراة واحدة على حساب إنبي بهدف نظيف، وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات أخرى كان أخرها مباراتهم أمام وادي دجلة.

وسجل لاعبو أسوان 14 هدفاً فيما استقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر كأضعف خط دفاع في الموسم الجاري.

ويستعد أسوان لمواجهة حرس الحدود يوم الأثنين المقبل في لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام بالأسكندرية، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى تحسين النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة للهروب من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة، ورغم أن المباراة خارج الديار فليس أمام أبناء الجنوب سوى اللعب على النقاط الثلاث.