شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلى يستقبلون التونسى فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ، والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

واكتفى اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف بالدوران حول الملعب ، خلال تدريبات الاسماعيلى اليوم ضمن التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى فى كاس محمد السادس للاندية الابطال .

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ومن المؤكد أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بداية من غد الخميس ، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعب حصة تدريبية خفيفة اليوم .

ووصل اللاعب فجر اليوم قادما من تونس ، ثم خضع للكشف الطبى صباح اليوم وجاء على الفور لتوقيع العقود .

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.