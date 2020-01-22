شكرا لقرائتكم مليون جنيه تفصل ثنائى الأهلى عن سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن التعاون بين إدارة النادى الأهلى ونظيرتها فى سموحة سيعود من جديد خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات، التى طالت أكثر من لاعب، فى ظل رغبة حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى تدعيم صفوفه بالشكل الأمثل.

وعلم "الخليج 365" أن هناك خلافا بين الأهلى وسموحة على مليون جنيه، حيث ترغب إدارة الفريق السكندرى فى الحصول على خدمات ثنائى الأهلى صلاح محسن والمدافع الشاب محمد عبد المنعم، إلا أنه وفقاً لمصدر داخل النادى الأهلى فإن الخلاف انتهى وأصبحت الأمور قريبة للغاية عن أى وقت مضى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى، موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 38 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.

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ويستعد الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الاقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.