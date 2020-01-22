شكرا لقرائتكم مدرب طنطا يدخل دائرة اهتمامات المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو مصر المقاصة، أيمن المزين المدير الفنى الحالى لطنطا، من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق الفيومى خلفا لميدو الذى تمت إقالته صباح اليوم بسبب سوء النتائج .

ويأمل مسئولو المقاصة إلى استنساخ تجربة إيهاب جلال الذى نجح فى احتلال المركز الثانى بالدورى واللعب فى دورى الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية مع أيمن المزين الذى نجح فى صعود أربع فرق بالدورى، بالإضافة إلى الظهور بشكل جيد فى الموسم الحالى مع أبناء السيد البدوى .

وفتح مسئولو المقاصة خطوط المفاوضات مع عدد من المدربين على رأسهم محمد عودة المدير الفنى السابق لفريق بتروجت من أجل تولى القيادة الفنية للفريق

يعد محمد عودة واحدا من المدربين الواعدين فى مصرى وحقق جيدة مع الفرق التى أشرف على تدريبها، سواء داخل مصر أو خارجها.

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وحقق عودة نتائج طيبة مع كل الفرق التى تولى تدريبها سواء المقاولون العرب الذى قاده لتصدر الدورى فى أول 10 جولات أو أهلى بنى غازى متصدر الدورى الليبى أو بتروجت الذى قاده لتحقيق 21 نقطة فى 14 مباراة فقط.

ولا يشرف عودة على تدريب أى فريق فى الوقت الحالى منذ استقالته من تدريب بتروجت، وهو ما دفع مسئولى سموحة لفتح خط مفاوضات معه.