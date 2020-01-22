شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمازيمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويأتي دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكراً مغلقاً، استعداداً للقاء مازيمبي الهام ضمن مبارايات الجولة الخامسه بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ويريد الزمالك الثأر من مازيمبي بعدما فاز الفريق الكونغولي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم في لوبومباشي.

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و يحتلف الزمالك المركحز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يتصدر مازيمبي صدارة ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، ويستضيف الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.