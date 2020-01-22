محمد عودة مرشح لتدريب المقاصة

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى المقاصة في مفاوضات مع محمد عودة المدير الفني السابق لفريق بتروجت من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي خلفا للجهاز الفنى، والذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3 / 2.
يعد محمد عودة واحدا من المدربين الواعدين في مصري وحقق جيدة مع الفرق التي أشرف على تدريبها، سواء داخل مصر أو خارجها.
وحقق عودة نتائج طيبة مع كل الفرق التي تولى تدريبها سواء المقاولون العرب الذي قاده لتصدر الدوري في أول 10 جولات أو أهلي بني غازي متصدر الدوري الليبي أو بتروجت الذي قاده لتحقيق 21 نقطة في 14 مباراة فقط.
ولا يشرف عودة على تدريب أي فريق في الوقت الحالي منذ استقالته من تدريب بتروجت، وهو ما دفع مسئولي سموحة لفتح خط مفاوضات معه.
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