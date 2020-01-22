شكرا لقرائتكم اتحاد كمال الأجسام يتعاقد على بطولة دياموند كب ايجيبت الدولية 8 مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأشار عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري، والعربي والافريقي، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكمال الاجسام، برئاسة الدكتور رفائيل سانتوجا ونائبة الاول الدكتور عادل فهيم، قد أعتمدا بطولة أحمد علي لكمال الأجسام كبطولة دولية معترف بها، وتحت اشرافه وذلك في ظل الإقبال المتزايد للاعبين المصريين، وكذلك حجم الجوائز المقدمة التي تبلغ ثلاثة ملايين جنيه ، بجانب 12 كارت احتراف، وأن البطولة اندرجت ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولي لكمال الاجسام ومن خلال الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة، ويحق للاعببن الأجانب سواء عرب، أو أفارقة، أو من جنسيات أخرى المشاركه في البطولة، وأنه سيقوم بالتحكيم في البطولة طاقم تحكيم دولي من مختلف الجنسيات ، وهذا للشفافيه التامه، وسوف يقوم بمساعدتهم نخبة من الحكام الدوليين المصريين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والتميز.

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يجدر الإشارة ان الاتحاد الدولي لكمال الاجسام, في اجتماعه الأخير في أسبانيا, وافق بالإجماع على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بإدراج بطولة أحمد علي الدولية ضمن الأنشطة الرسمية للإتحاد الدولى وبإشراف كامل منه، وأنها مؤهلة للاحتراف من خلال العديد من الكروت الاحترافيةالمقدمة من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ومن البطولة المقبلة سيتم تغيير مسمى البطولة من بطولة احمد علي الدوليه الي Ahmed Ali ifbb Diamondcup

ولقد تم ارسال العقد بعد توقيعه من قبل المهندس أحمد علي في مصر بحضور رئيس الاتحاد المصري، ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم، الي الدكتور رفائيل سانتوتجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام، وقام الأخير بتوقيع العقد ورد النسخة الموقعه من قبله الي المهندس احمد علي وحدد موعد انطلاق البطوله في 8 مارس 2020، وهذا يعد انجاز كبير حيث انها اول بطولة عالم علي ارض مصر منذ سنوات عديده، وأول بطولة عالم بهذا الحجم تحمل اسم شخصية مصرية، وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام للحضور في تلك لبطولة الدولية التي ستقام على أرض الفراعنه.

الجدير بالذكر أنه سيتم توجيه دعوة رسميه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحضور حفلي الافتتاح والختام، بجانب العديد من القيادات الرياضية كضيوف شرف للبطولة الدولية المعترف بها عالمياً هذا بجانب مفأجات أخرى سوف تعلن في وقتها، وكذلك الجدول الزمني للبطولة الدولية.