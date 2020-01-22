شكرا لقرائتكم مفاجأة من محمد هنيدى للجماهير فى افتتاح قناة الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ العد التنازلى لانطلاق قناة الزمالك بشكل رسمى، حيث ستبدأ البث بشكل رسمى اليوم فى تمام الساعة 11 مساء، ويشهد الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن الذى سيفاجئ الزمالك جمهوره ومتابعى القناة بهم.

وحرص نجوم الفن الذى يعرفون بانتمائهم لنادى الزمالك على التواجد فى اليوم الأول بالقناة أبرزهم، الفنان محمد هنيدى والسيناريست مدحت العدل، والعديد من الفنانين الزملكاوية الاخرين ويحرص هنيدى على عمل مفاجأة للجماهير.

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وتشهد الحلقة الافتتاحية ايضا، ظهور مجموعة كبيرة من نجوم القلعة البيضاء، أبرزهم فاروق جعف، حازم إمام، عبدالحليم على، أحمد عبدالحليم، حمادة عبداللطيف، وغيرهم من لاعبى الزمالك القدامي.

وجهزت إدارة القناة عدة مفاجآت من نجوم فريق الكرة الحالى، بالإضافة إلى الجهاز الفنى للفريق الأول، بقيادة كاريترون، حيث يتم الإعلان عن أكثر من مفاجأة مهمة على الهواء مباشرةً.