شكرا لقرائتكم غياب ثلاثى الاتحاد السكندرى عن مواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويغيب هشام محمد بسبب إصابته بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية يستلزم العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما ، بينما يغيب خالد الغندور بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب والتى خسرها زعيم الثغر بهدف مقابل للاشئ ، بينما شعر محمد أنور بإجهاد فى العضلة الخلفية بعد لقاء فريقه الأخير أمام طلائع الجيش .

كان محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى قد قرر تنظيم رحلة لجماهير النادى لمساندة الفريق الكروى فى مواجهته المقبلة أمام الإسماعيلى.

وسيقوم المشجع بدفع 50 جنيه فقط على أن يتم تسجيل اسمه مع إدارة العلاقات العامة بالنادى لحصر الأسماء التى ستسافر إلى الإسماعيلية لمؤازرة اللاعبين فى تلك المباراة الصعبة والتى يحلم فيها جماهير سيد البلد بالوصول للدور قبل النهائى من البطولة

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كان الإسماعيلى قد حقق فوزا غاليا فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد الشامى ، ويحتاج الإتحاد السكندرى للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود ، او الفوز بهدف مقابل للاشئ والإحتكام لركلات الترجيح .

وقد بدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من البطولة العربية فى لقاء صعب للضيوف، خاصة أن لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية انتهى لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى.

ويفاضل طلعت يوسف بين معسكر قاهرى أو إسماعيلاوى لإتاحة أكبر فرصة لوضع التشكيل الأمثل للفريق في ظل رغبته على استكمال مشواره الناجح مع الفريق بعد النتائج الجيدة التى حققوها بالدوري .