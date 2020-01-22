شكرا لقرائتكم سيرينا ويليامز تتأهل للدور الثالث في أستراليا المفتوحة بفوزها على زيدانسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعدت النجمة الأميركية، سيرينا ويليامز، إلى الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على السلوفينية تامارا زيدانسيك 6 / 2 و6 / 3 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.

وواجهت ويليامز، 38 عاما، المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة سبع مرات، منافسة صعبة من قبل اللاعبة السلوفينية التي تبلغ من العمر 22 عاما، لكنها فرضت تفوقها وانتزعت الفوز بمجموعتين متتاليتين.

وتتطلع ويليامز إلى التتويج باللقب رقم 24 لها في منافسات الفردي ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، علما أن آخر لقب توجت به في تلك البطولات كان في أستراليا المفتوحة عام 2017.