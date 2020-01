شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. رسائل مؤثرة من نجوم الأهلي في حفل وداع أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الأهلي على توديع زميلهم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول، برسائل مؤثرة، بعد اتمام إجراءات إعارته لصفوف الاتفاق السعودي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، ونستعرض تلك الرسائل في 60 ثانية فى الفيديو التالى..

الصفحة الرسمية للأهلى: "كل التوفيق لك في رحلتك القادمة ونراك قريبًا.. شكرًا أزارو"

حسام عاشور: "ربنا يوفقك يا حبيبي مع الاتفاق وترجعنا تانى وتكسر الدنيا⁦".

وليد سليمان: "بالتوفيق يا حبيبى، ربنا يوفقك وتكسر الدنيا وترجعلنا قريب".

على معلول: "بالتوفيق يا أخويا وعشرة عمرى حتوحشنى جدًا يا أخويا.. بالتوفيق إن شاء الله وترجع بسرعة".

أيمن أشرف: "بالتوفيق يا حبيبى وإن شاء الله تكسر الدنيا.. هتوحشنى جدًا"

مروان محسن: "I’m wishing you all the best , success and a very strong return"

على لطفى: "ربنا يوفقك يا حبيبى وتكسر الدنيا"

جيرالدو: " Good luck, brother Bless, he always has the best for all of us".