شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مليون جنيه تفصل ثنائى الأهلى عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التعاون بين إدارة النادى الأهلى ونظيرتها فى سموحة سيعود من جديد خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات، التى طالت أكثر من لاعب، فى ظل رغبة حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى تدعيم صفوفه بالشكل الأمثل.

وعلم "سوبر كورة" أن هناك خلافًا بين الأهلى وسموحة على مليون جنيه، حيث ترغب إدارة الفريق السكندرى فى الحصول على خدمات ثنائى الأهلى، إلا أنه وفقًا لمصدر داخل النادى الأهلى فإن الخلاف انتهى وأصبحت الأمور قريبة للغاية عن أى وقت مضى.

وتعد العلاقة بين الأهلى وسموحة ممتازة، حيث نجح الفريق الإسكندرانى من ضم ناصر ماهر وكريم يحيى ومعاز الحناوى، فيما كانت آخر صفقات الأهلى من سموحة المدافع ياسر إبراهيم، وهو ما ينبأ بعودة العلاقات مرة آخر فى الميركاتو الحالى ولكن هذه المرة من طرف فرج عامر رئيس النادى بتوصيات من حمادة صدقى المدير الفنى.

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ويستعد الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الاقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.

لمعرفة ثنائى الأهلى الذى اقترب من سموحة من هنا