شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاوض أيمن المزين لقيادة الفريق فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات جادة مع أيمن المزين المدير الفنى الحالى لطنطا من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق الفيومى خلفًا لميدو الذى تمت إقالته صباح اليوم بسبب سوء النتائج .

ويسعى مسئولو المقاصة إلى استنساخ تجربة إيهاب جلال الذى نجح فى احتلال المركز الثانى بالدورى واللعب فى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية مع أيمن المزين الذى نجح فى صعود 4 فرق بالدورى بالإضافة إلى الظهور بشكل جيد فى الموسم الحالى مع أبناء السيد البدوى .

وفتح مسئولو المقاصة خطوط المفاوضات مع عدد من المدربين على رأسهم محمد عودة المدير الفني السابق لفريق بتروجت من أجل تولي القيادة الفنية للفريق.

ويعد محمد عودة واحدًا من المدربين الواعدين في مصري وحقق نتائج جيدة مع الفرق التي أشرف على تدريبها، سواء داخل مصر أو خارجها.

وحقق عودة نتائج طيبة مع كل الفرق التي تولى تدريبها سواء المقاولون العرب الذي قاده لتصدر الدوري في أول 10 جولات أو أهلي بني غازي متصدر الدوري الليبي أو بتروجت الذي قاده لتحقيق 21 نقطة في 14 مباراة فقط.

Advertisements

ولا يشرف عودة على تدريب أي فريق في الوقت الحالي منذ استقالته من تدريب بتروجت، وهو ما دفع مسئولي سموحة لفتح خط مفاوضات معه.

الإقالة التى تعرض لها ميدو اليوم هى الإقالة السادسة فى تاريخه التدريبى القصير، الذى يمتد إلى 6 سنوات فقط، حيث أعلن ميدو اعتزاله فى بداية موسم 2014 / 2015، وتولى تدريب الزمالك وقتها فى أول مهمة له وكان وقتها أصغر مدير فنى فى تاريخ مصر حيث كان يبلغ من العمر 31 عامًا فقط.

ميدو تمت إقالته من كل الفرق التى تولى تدريبها وهى: الزمالك وتولى المهمة على فترتين وتمت إقالته فى الولايتين والإسماعيلى ووادى دجلة والوحدة السعودى وأخيرًا مصر للمقاصة، وبهذا يكون تمت إقالة ميدو من 5 أندية فى 6 فترات تدريبية على مدار 6 سنوات فقط هى عمره التدريبى، وجميع الإقالات كانت بسبب سوء النتائج وتدهور مستوى الفرق التى يتولاها عدا نادى واحد فقط هو الوحدة السعودى، والذى تمت إقالته بسبب تجاوزه فى حق مشجع على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان مسئولو نادى المقاصة قد قرروا إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.