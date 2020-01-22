شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط طنطا يحترف فى الدوري العماني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووجه قطاوي الشكر لإدارة النادى والجمهور والجهاز الفني بقيادة أيمن المزين، على الفترة الماضية التى قضاها فى النادي، رغم عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.
ونجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على الجونة بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.
وانتقل الثنائى الصاعد هانى رشدى وحسين فيصل لاعبا الزمالك إلى طنطا، لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى حتى نهاية الموسم، فى إطار سياسة إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى فى إعارة الناشئين إلى فرق الدورى الممتاز المختلفة من أجل اكتساب الخبرات والعودة مجددًا إلى النادى الأبيض لإفادة الفريق الأول بالنادى.
ووافقت إدارة الكرة بنادى الزمالك على انتقال الثنائى رشدى وفيصل إلى طنطا رغم تصعيدهما من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول حيث ترى إدارة الكرة بالتنسيق مع كارتيرون إن تواجدهما مع طنطا سيكون أفضل لهما وللزمالك مستقبلاً حيث ستكون فرص المشاركة أمامهما أكبر مع الفريق الطنطاوى فى المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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