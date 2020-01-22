شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط طنطا يحترف فى الدوري العماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتقل أحمد قطاوي لاعب وسط نادي طنطا، إلى نادى بهلاء العمانى أحد أندية الدورى الممتاز، عن طريق الانتقال النهائي، بعد ما قام اللاعب بالاستغناء عن باقي مستحقاته مع النادي خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

ووجه قطاوي الشكر لإدارة النادى والجمهور والجهاز الفني بقيادة أيمن المزين، على الفترة الماضية التى قضاها فى النادي، رغم عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.