الأهلي يفتقد نجمه في مباراة الرائد

الأربعاء 22 يناير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الرائد في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويغيب الدولي يوسف البلايلي عن هذه المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه السابق.

وأعلن الإعلامي وليد سعيد أن الراقي سوف يفتقد إلي خدمات لاعبه في تلك المباراة، ولكن سوف يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة استقلال دوشنبه الطاجكي في إطار مباريات التصفيات التأهيلية لبطولة دوري أبطال أسيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ست وعشرون نقطة، وبفارق الأهداف عن الرائد الذي يحتل المركز الرابع.