اخبار الرياضه

نجم الهلال مطلوب في كبير الإمارات

0 نشر
إسراء محمد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال مطلوب في كبير الإمارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يناير 2020

أشارت تقارير صحفية إماراتية إلي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مطلوب في نادي إماراتي كبير في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتلقى عمر خربين عرضاً من نادي كبير في دوري الخليج العربي الإماراتي ولكن لم يذكر إسم النادي حتي الأن.

Advertisements

يذكر أن إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل لا تمانع رحيل المهاجم السوري، ولكن بشرط وحيد وهو موافقته على العرض.

وخرج اللاعب من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم السعودي في الفترة الأخيرة في ظل تألق الثنائي بافيتيمبي جوميز و صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن خربين قد احترف من قبل في صفوف نادي الظفرة الإماراتي في موسم 2016 وذلك قبل أن ينتقل إلي الزعيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم الهلال مطلوب في كبير الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا