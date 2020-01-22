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وسم “شكرًا سعد الشهري” يغزو مواقع التواصل الاجتماعي

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الأربعاء 22 يناير 2020

ردّ المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعد الشهري بقوة على جميع منتقديه، الذين هاجموه بشدة قبل انطلاق كأس آسيا، ليضطر الكل في المملكة تقديم الاعتذارات وتهنئته بعد إنجازه التاريخي.

واستطاع الشهري التأهل بالمنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن هزم منتخب أوزبكستان العنيد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا (طالع التفاصيل).

وتبقى خطوة واحدة فقط للشهري ليدخل التاريخ من اوسع أبوابه، وهي الفوز بالبطولة الآسيوية، على حساب منتخب كوريا الجنوبية الذي وصل للنهائي بعد أن تغلب على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0.

وانهالت جماهير كرة القدم في المملكة بإلقاء الثناء والمديح على المدرب الوطني، رغم أنّها شنّت هجومًا حادًا عليه بسبب اختياراته للاعبين، وخاصةً جماهير الهلال التي اتهمته بالانحياز لأندية بعينها على حساب أخرى.

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ودشّنت الجماهير وسمًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “#شكرًا_سعد_الشهري” تؤكد فيه أنّ ردّه يكون في الملعب فقط، كما أطلقت عليه عبارة (واثق الخطى يمشى ملكًا).  

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