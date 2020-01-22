شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا اعتماد بطولة أحمد على لكمال الأجسام بصبغة دولية تحت مسمى «Ahmed Ali ifbb Diamond Cup» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور رفائيل سانتونجا، التعاقد مع المهندس أحمد على مسؤول، ومنظم بطولة أحمد على دياموند كب إيجيبت الدولية والتي ستنطلق ٨ مارس المقبل وتستمر لمدة يومين بمجمع الصالات الكبرى باستاد القاهرة تحت الإشراف الكامل للاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وأشار الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري، والعربي والأفريقي، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، في بيان إعلامي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور رفائيل سانتوجا ونائبه الأول الدكتور عادل فهيم، قد اعتمد بطولة أحمد على لكمال الأجسام كبطولة دولية معترف بها، وتحت إشرافه، في ظل الإقبال المتزايد للاعبين المصريين، وكذلك حجم الجوائز المقدمة التي تبلغ ثلاثة ملايين جنيه، بجانب ١٢ كارت احتراف، وأن البطولة اندرجت ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام ومن خلال الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة، ويحق للاعببن الأجانب سواء عرب، أو أفارقة، أو من جنسيات أخرى المشاركه في البطولة، وأنه سيقوم بالتحكيم في البطولة طاقم تحكيم دولي من مختلف الجنسيات، وهذا للشفافية التامة، وسوف يقوم بمساعدتهم نخبة من الحكام الدوليين المصريين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والتميز.

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تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، في اجتماعه الأخير في إسبانيا، وافق بالإجماع على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بإدراج بطولة أحمد على الدولية ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولى وبإشراف كامل منه، وأنها مؤهلة للاحتراف من خلال العديد من الكروت الاحترافية المقدمة من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ومن البطولة المقبلة سيتم تغيير مسمى البطولة من بطولة أحمد على الدولية إلى Ahmed Ali ifbb Diamondcup

ولقد تم إرسال العقد بعد توقيعه من قبل المهندس أحمد على في مصر بحضور رئيس الاتحاد المصري، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم، إلى الدكتور رفائيل سانتوتجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وقام الأخير بتوقيع العقد ورد النسخة الموقعة من قبله إلى المهندس أحمد على، وحدد موعد انطلاق البطولة في ٨ مارس 2020، وهذا يعد إنجازا كبيرا، حيث إنها أول بطولة عالم على أرض مصر منذ سنوات عديدة، وأول بطولة عالم بهذا الحجم تحمل اسم شخصية مصرية، وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام للحضور في تلك لبطولة الدولية التي ستقام على أرض الفراعنة.

الجدير بالذكر أنه سيتم توجيه دعوة رسمية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحضور حفلي الافتتاح والختام، بجانب العديد من القيادات الرياضية كضيوف شرف للبطولة الدولية المعترف بها عالمياً هذا بجانب مفآجات أخرى سوف تعلن في وقتها، وكذلك الجدول الزمني للبطولة الدولية.