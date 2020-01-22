مصر تفوز على أنجولا 33-26 في ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الأنجولي، اليوم، الأربعاء، بنتيجة 33-26 في ختام دور ربع النهائي ببطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا بتونس ليضمن المنتخب الوطني تصدر مجموعته.
وضمن منتخب مصر رسميا مع منتخب أنجولا التأهل لدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا، بعد تغلبه في المباراة السابقة على نظيره الجابوني بنتيجة 36-17، لكنه نافس أنجولا اليوم على التأهل كمتصدر لمجموعته، حيث يقام هذا الدور بنظام المجموعات يتأهل من كل مجموعة منتخبان أصحاب المركز الأول والثاني لنصف النهائي.
ورغم قوة المنافس والأداء الجيد الذي قدمه لا سيما في الشوط الأول من المباراة إلا أن منتخب مصر لكرة اليد فرض سيطرته وتقدمه طيلة عمر اللقاء، وقد فاز اللاعب المصري محمد سند بلقب رجل المباراة.
ويقود منتخب مصر المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو بهدف تحقيق اللقب السابع للمنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأفريقية وحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».
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