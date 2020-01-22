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خطة بديلة من دورتموند بسبب غموض مصير «حكيمى»

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ بوروسيا دورتموند البحث عن تعزيزات جديدة لخط دفاع فريقه، لاسيما فى ظل الغموض المحيط بمصير لاعبه المغربى أشرف حكيمى.

ولم يحسم دورتموند حتى الآن مصير الدولى المغربى، الذى يقضى موسمه الأخير معارًا من ، فى ظل رغبته فى التعاقد معه بعقد دائم.

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ووفقًا لصحيفة «أبولا» البرتغالية، فإن دورتموند يستهدف التعاقد مع توماس إستيفيس، ظهير بورتو، البالغ من العمر 17 عامًا.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة قد تكلف النادى الألمانى حوالى 10 ملايين يورو، وذلك خوفا من رحيل أشرف حكيمى وعدم بقائه داخل فريق بوروسيا دورتموند فى الموسم المقبل.

ولم يحظ الظهير البرتغالى بفرصة اللعب مع الفريق الأول لبورتو سوى لدقائق معدودة حتى الآن، إذ خاض مباراة ضد كازابيا بكأس البرتغال فى ديسمبر 2019.

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