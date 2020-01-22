شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاضل بين أجنبى ونبيه وحسام لخلافة «ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، فى مفاوضات مع حسام حسن، المدير الفنى السابق لنادى سموحة، لتولى مهمة تدريب المقاصة بعد توجيه الشكر إلى أحمد حسام ميدو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية. وكشف مصدر داخل نادى المقاصة أن الإدارة ترغب فى الوصول إلى اتفاق نهائى مدرب أجنبى أو أسامة نبيه أو حسام حسن لقيادة الفريق، وتقرر إسناد المهمة مؤقتا إلى جمال عمر كمدير لحين الوصول إلى صيغة نهائية مع العميد، كما وضعت إدارة النادى الثنائى أسامة نبيه، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، ومحمد يوسف، المدرب العام الأسبق للنادى الأهلى، ضمن دائرة الاهتمام تحسبا لفشل المفاوضات مع المدرب الأجنبى أو العميد.

وأعرب مجلس إدارة نادى المقاصة عن أمانيه بالتوفيق والنجاح للمدرب أحمد حسام ميدو فى خطواته المقبلة، باعتباره أحد المديرين الفنيين الشباب المميزين. وسبق لحسام حسن أن رحل عن صفوف سموحة منذ عدة أيام ماضية، ليتولى حمادة صدقى المهمة بدلًا منه. من جهته، قال وليد هويدى، مدير الكرة بنادى المقاصة، إن الفريق يواجه حالة غير عادية من سوء الحظ، وهو ما ظهر بشكل واضح فى مباراة بيراميدز، التى أقيمت أمس الأول، والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1. وأكد هويدى أن لاعبى المقاصة سنحت لهم فرص عديدة للتسجيل فى بداية اللقاء، لكن الحظ لم يحالفهم لاستغلالها بالشكل الجيد، بجانب ركلة الجزاء التى أهدرها صلاح أمين فى الدقائق الأخيرة من المباراة. ويتواجد المقاصة فى المركز 15 بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 11 نقطة.