شكرا لقرائتكم خبر عن الخبراء يحذرون من مفاجآت تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق معظم خبراء كرة القدم على أن مجموعة المنتخب فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 التى تضم الجابون وليبيا وأنجولا متوازنة، لكنها تحتاج للحذر خوفا من المفاجآت التى تحدث فى مثل هذه الأمور من أجل تخطى مرحلة المجموعات.

وشدد الخبراء على ضرورة دراسة المنافسين جيدا وعدم الاستهانة بأى منافس، نظرا لاختلاف الوضع فى القارة الإفريقية التى أصبحت مليئة بالمواهب وتمتلك العديد من المحترفين فى أوروبا والذين تعلموا الكثير من مشاركتهم فى المباريات والبطولات، والتى أثقلت موهبتهم وجعلت منتخبات القارة أكثر قوة وشراسة، خصوصا فى تصفيات المونديال الذى يعتبر حلم كل منتخب أن يتواجد مع الكبار فى المحفل الدولى.

من جهته، أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، أن المجموعة التى وقع بها الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022 ليست سهلة.

من جانبه، أكد هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الإفريقى والدولى، أن المنتخب قادر على عبور عقبة المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال أبوريدة، فى تصريحات صحفية عقب القرعة مساء أمس الأول، إن المنتخب قادر على التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وتخطى منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا. وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى قادر على إعادة الثقة للاعبين فى المرحلة القادمة، والاستعداد بشكل جيد للمنافسات المقبلة.

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وأضاف أن القرعة أسفرت عن مجموعات متوازنة، وأن الفريق الذى يسعى لبلوغ المونديال يجب عليه التغلب على كل المنتخبات التى سيواجهها، من أجل تحقيق الهدف فى النهاية. من جهته، قال أحمد الكاس، نجم المنتخب السابق، إن المجموعة متوازنة لكن المنتخب يحتاج لإعداد جيد وعمل كثير خلال الفترة المقبلة حتى يكون جاهزا تماما للمنافسات وتجنب المفاجآت التى قد تحدث خصوصا فيما يتعلق باختيار عدد كبير من اللاعبين وتجهيز البدلاء. وأضاف أن الجهاز الفنى أمامه الوقت الكافى للتحضير وعلاج القصور والسلبيات التى شهدتها الفترة الماضية خلال التصفيات الإفريقية، بجانب المتابعة الجيدة للاعبين خلال مشاركتهم فى المباريات لانتقاء أفضل العناصر التى تستطيع الظهور بمستوى جيد مع المنتخب فى المباريات الرسمية. واتفق إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مع الكاس على أن الاستعداد للتصفيات يحتاج إلى عمل كثير من المنتخب الوطنى. وقال الشاطر، عبر حسابه على «تويتر»: «مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم ليست مجموعة سهلة وتحتاج إلى شغل كتير من منتخبنا الوطنى، كل التوفيق للمنتخب خلال هذه المرحلة الصعبة».

فيما قال حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، إن المنتخب يحتاج لتجهيز نفسى لتجاوز الإحباط الذى أصاب اللاعبين من بداية تصفياته الإفريقية، كما أن مواجهتى كينيا وجزر القمر الأخيرتين أثبتتا أن الأمور داخل القارة الإفريقية على المستوى الكروى تغيرت ولم يعد هناك منتخب كبير وآخر صغير، ويجب على الجهاز الفنى للمنتخب التعامل بحذر مع المجموعة والتحضير لكل مباراة جيدا. وأضاف أن فكرة منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الجدد صعبة لأن المجموعة الحالية جيدة وتمتلك القدرات الفنية التى تساعدهم على الظهور وتقديم عروض قوية.

وحذر محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى والمنتخب الوطنى السابق، من مفاجآت المنتخبات الإفريقية التى تمتلك كوكبة كبيرة من المحترفين، بجانب الروح العالية التى يتحلى بها كل منتخب خلال مشواره بالتصفيات.

وقال: رغم أن أسماء المنتخب تبدو سهلة للبعض، لكن المتابع الجيد لتلك الفرق يدرك أنها تلعب بقوة وتمتلك عناصر شرسة، خصوصا منتخب ليبيا الذى أتوقع أن يكون ندا قويا للمنتخب، بالرغم من الظروف التى يعانى منها نتيجة الاضطرابات فى بلاده، لكنه يضم لاعبين جيدين بدليل سعى الفرق الخليجية والمصرية إلى التعاقد مع اللاعبين الليبيين مؤخرا.

من جانبه، شدد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، على ضرورة تطوير أداء المنتخب وعلاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى بداية مشواره بالتصفيات الإفريقية.

وأضاف أن منتخب أنجولا سيكون منافسا قويا أمام الفراعنة لأنه يضم محترفين فى أوروبا وأداؤه قوى، ويجب الحذر من الجميع والتعامل مع كل مباراة على أنها نهائى بطولة. من جهته، شدد جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، على ضرورة الحذر من المرحلة الأخيرة للتصفيات لكون المنتخب سيلاقى أحد المنتخبات الكبيرة من التصنيف الأول، والتى تشهد ندية قوية، والمنتخب يحتاج إعدادًا جيدًا وخاصًا من خلال معسكر خارجى ووديات قوية مع منتخبات كبيرة للتعرف على السلبيات وعلاجها ووضع جميع اللاعبين تحت اختبارات صعبة.

وأضاف أن المنتخب قادر على تصدر المجموعة بشرط احترام كل المنافسين والتحضير القوى لكل مباراة لتجنب أى مفاجآت قد تحدث.